Лукашенко признался, что 30 лет пользуется всего одним парфюмом

Президент Беларуссии Александр Лукашенко признался, что тридцать лет пользуется одним и тем же парфюмом. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Беларусь 1».

Журналистка отметила приятный аромат одеколона главы государства.

«Я, кстати, пользуюсь с первого дня своей жизни, президентской жизни, Eternity», – ответил ей Лукашенко.

Что это за бренд, он не уточнил. «Российская газета» отмечает, что мужской парфюм с названием Eternity есть в линейке Дома моды Calvin Klein.

Минск, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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