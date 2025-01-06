Байден признался, что знает Путина 47 лет

Президент США Джо Байден во время выступления перед новыми членами конгресса от Демократической партии заявил, что знает президента России Владимира Путина больше 47 лет.

«Я знаю Путина более 47 лет. Помню, как я встретился с ним в период между тем, как мы были избраны, и прежде, чем были приведены к присяге. Или сразу после. Нет, простите, до этого. Нет, все верно, сразу после вступления в должность, в начале февраля», – цитирует Байдена РИА Новости.

При этом единственная их очная встреча в качестве президентов прошла в Женеве в июне 2021 года. Кроме того, 47 лет назад, в 1978 году, Байден еще был сенатором от штата Дэлавер, а Путин служил офицером КГБ СССР.

В Кремле ранее уже комментировали заявления Байдена о давнем знакомстве с российским лидером. Пресс-секретарь президента России Песков советовало спросить самого хозяина Белого дома, откуда он так долго знает Путина.

Вашингтон, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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