Джастин Трюдо собрался в отставку с поста премьера Канады

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо собрался в отставку. Произойдет это после того, как Либеральная партия выберет преемника.

«Я намерен уйти с поста лидера партии и премьер-министра после того, как партия выберет нового лидера, – заявил Трюдо на пресс-конференции в Оттаве. – Я не могу быть тем, кто будет нести знамя либералов на следующих выборах», – отметил я Трюдо.

Премьер-министр сообщил, что работа парламента Канады будет приостановлена до 24 марта, пока не будет выбран новый лидер.

Трюдо отметил, что уже обратился к президенту Либеральной партии с просьбой начать «серьезный» и «общенациональный» процесс поиска следующего лидера.

«Либеральная партия Канады – важный институт в истории нашей великой страны и демократии. Новый премьер-министр и лидер Либеральной партии продолжит нести ее ценности и идеалы на следующих выборах, – сказал он. – Я с нетерпением жду, как будет разворачиваться этот процесс в ближайшие месяцы».

Трюдо заявил, что у него есть одно сожаление в связи с его намерением уйти в отставку – это избирательная система страны.

«Если у меня есть одно сожаление, особенно в преддверии этих выборов… ну, вероятно, много сожалений, о которых я буду думать позже, – сказал Трюдо. – Но я действительно хотел бы, чтобы мы смогли изменить способ, которым мы выбираем наше правительство в этой стране, чтобы люди могли просто указать второй или третий выбор в одном бюллетене».

53-летний политик стал лидером Либеральной партии в 2013 г. и премьер-министром осенью 2015 г.

Трюдо в последнее время столкнулся с рядом кризисов, включая угрозы тарифов со стороны избранного президента США Дональда Трампа, отставки ключевых союзников и резкое снижение его собственного политического рейтинга.

17 декабря 2024 г. Трюдо в ходе выступления перед членами Либеральной партии Канады и ее сторонниками заявил, что не планирует покидать свой пост, несмотря на перемены в его правительстве. В этот же день телеканал CTV со ссылкой на источники сообщал, что премьер может уйти в отставку в связи с увольнением вице-премьера Христи Фриланд. Она пояснила, что глава правительства предложил ей должность министра финансов Канады и уход стал ответом на это предложение. По словам Филанд, в последние недели у нее и Трюдо возникли разногласия «относительно лучшего пути развития для Канады».

10 декабря 2024 г. правительство Трюдо пережило третий за последние три месяца вотум недоверия, инициированный его главным соперником от консерваторов. Два вотума недоверия, которые консерваторы пытались провести в сентябре и октябре, также провалились, отмечает газета «Ведомости».

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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