Трамп посулил Гренландии множество благ от вхождения в США

Жителям Гренландии будет выгодно вхождение в состав США. Такое мнение выразил в понедельник избранный американский президент Дональд Трамп, отмечает ТАСС.
«Гренландия – невероятное место, ее жители получат огромную выгоду, если и когда она станет частью нашей страны. Мы будем защищать и беречь ее от злого внешнего мира», – написал он на своей странице в социальной сети Truth Social.
Трамп добавил, что его сын «отправится [в Гренландию], чтобы посетить прекрасные места и достопримечательности».
В конце прошлого года Трамп написал на своей странице в социальной сети Truth Social, что Вашингтону необходим контроль над Гренландией. В ответ на это Эгеде подчеркнул, что остров не продается.
Во время первого президентского срока Трампа в 2019 году американские СМИ писали, что он интересовался возможностью приобрести Гренландию, которая является территорией в составе Дании и имеет права широкой автономии. Власти королевства обсуждать продажу Гренландии отказались, назвав идею абсурдной.
Москва, Елена Васильева
© 2025, РИА «Новый День»