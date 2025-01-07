Трамп посулил Гренландии множество благ от вхождения в США

Жителям Гренландии будет выгодно вхождение в состав США. Такое мнение выразил в понедельник избранный американский президент Дональд Трамп, отмечает ТАСС.

«Гренландия – невероятное место, ее жители получат огромную выгоду, если и когда она станет частью нашей страны. Мы будем защищать и беречь ее от злого внешнего мира», – написал он на своей странице в социальной сети Truth Social.

Трамп добавил, что его сын «отправится [в Гренландию], чтобы посетить прекрасные места и достопримечательности».

В конце прошлого года Трамп написал на своей странице в социальной сети Truth Social, что Вашингтону необходим контроль над Гренландией. В ответ на это Эгеде подчеркнул, что остров не продается.

Во время первого президентского срока Трампа в 2019 году американские СМИ писали, что он интересовался возможностью приобрести Гренландию, которая является территорией в составе Дании и имеет права широкой автономии. Власти королевства обсуждать продажу Гренландии отказались, назвав идею абсурдной.

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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