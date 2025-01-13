Выступающий против помощи Украине президент победил на выборах в Хорватии

Зоран Миланович одержал победу во втором туре выборов президента Хорватии. В ходе предвыборной кампании он неоднократно выступал против помощи Киеву.

Действующий президент Хорватии Зоран Миланович получил 74,68% голосов. Чтобы одержать победу в первом туре, ему не хватило 1%. В этот раз он уверенно превзошел своего оппонента экс-министра образования Драгана Примораца.

Миланович занимает пост президента с 2020 года. Он не раз критиковал Украину, называя ее «самой коррумпированной в мире» страной, и выступал против помощи Евросоюза и НАТО Киеву.

Политик также не поддержал участие Хорватии в программе НАТО по содействию Украине в области безопасности и обучения (NSATU). В результате Хорватия и Венгрия остаются единственными странами – членами ЕС, входящими в Североатлантический альянс, которые отказались от участия в NSATU.

Загреб, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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