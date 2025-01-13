российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 13 января 2025, 09:41 мск

Новости Политика

Новости, Кратко, Популярное

Выступающий против помощи Украине президент победил на выборах в Хорватии

Архив. Фото: официальный сайт президента Хорватии

Зоран Миланович одержал победу во втором туре выборов президента Хорватии. В ходе предвыборной кампании он неоднократно выступал против помощи Киеву.

Действующий президент Хорватии Зоран Миланович получил 74,68% голосов. Чтобы одержать победу в первом туре, ему не хватило 1%. В этот раз он уверенно превзошел своего оппонента экс-министра образования Драгана Примораца.

Миланович занимает пост президента с 2020 года. Он не раз критиковал Украину, называя ее «самой коррумпированной в мире» страной, и выступал против помощи Евросоюза и НАТО Киеву.

Политик также не поддержал участие Хорватии в программе НАТО по содействию Украине в области безопасности и обучения (NSATU). В результате Хорватия и Венгрия остаются единственными странами – членами ЕС, входящими в Североатлантический альянс, которые отказались от участия в NSATU.

Загреб, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Метки / Европа

В Швеции военный случайно пронзил себе голову штыком / Глава крупной химической компании заявил о гибели промышленности Британии / Швейцария готова стать площадкой для переговоров Путина и Трампа / Киев пока отказался от идеи остановить транзит российской нефти в Европу / Премьер-министр Словакии рассказал об обещании «Газпрома» / Киев не планирует возобновлять транзит российского газа в Европу / Киев получил из ЕС первые 3 мдрд евро из доходов от замороженных активов России / Шольц пытается перечить Трампу

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Европа, В мире, Политика, Европа,