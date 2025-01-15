Впервые в истории Южной Кореи арестован президент

Следователи впервые в истории Южной Кореи арестовали временно отстраненного, но действующего президента Юн Сок Ёля по обвинению в мятеже, передает агентство Ренхап.

«Управление арестовало президента Юн Сок Ёля по обвинению в руководстве мятежом», – пишет агентство.

Сам президент назвал свой арест «добровольной явкой» на допрос, чтобы избежать «кровопролития», и отказался признать законность расследования.

Ранее следователи прибыли к резиденции Юн Сок Ёля, чтобы арестовать главу государства, но вступили в противостояние с его службой безопасности. Спустя примерно 2,5 часа, применив лестницы, сотрудники полиции и Управления по расследованию коррупции в отношении высокопоставленных должностных лиц (CIO) проникли в резиденцию.

Ранее подразделения военных, также охраняющие резиденцию временно отстраненного президента Юн Сок Ёля согласились не мешать следователям при исполнении ордера на арест главы государства, но уточнили, что решение о пропуске на территорию резиденции президента не может быть принято единолично и остается за его охраной.

Южнокорейские следователи 3 января уже попытались исполнить ордер на арест временно отстраненного президента, но были вынуждены сдаться после более пяти часов противостояния с президентской охраной. Управление по расследованию коррупции в отношении высокопоставленных должностных лиц объяснило журналистам, что исполнять ордер на арест президента не стали из-за угрозы безопасности присутствующих на месте сотрудников.

Президент Южной Кореи в ночь на 4 декабря по местному времени объявил о введении военного положения «для вычистки просеверокорейских сил и удержания либерального конституционного строя». По его словам, попытки объявить ему импичмент угрожают параличом власти.

Парламент, на заседании которого присутствовали 190 из 300 депутатов, единогласно проголосовал за отмену военного положения. Согласно конституции, после этого президент был обязан без промедления отменить решение о введении военного положения, но Юн Сок Ёль выступил с соответствующим обращением лишь спустя несколько часов.

Оппозиция предложила объявить президенту импичмент, и 14 декабря депутаты большинством голосов поддержали это решение. Юн Сок Ёля временно отстранили от власти, на рассмотрение вопроса об отрешении его от должности у Конституционного суда есть 180 дней.

После того как Юн Сок Ёль трижды проигнорировал требования явиться на допрос по делу о введении военного положения, суд выдал ордер на его арест. Президента обвиняют в мятеже и злоупотреблении властью. Он отвергает все обвинения, напоминает РИА Новости.

Сеул, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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