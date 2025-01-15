Генсек НАТО призвал альянс включить военное мышление и готовиться к войне

Генсек НАТО Марк Рютте призвал страны блока «переключить мышление на военное время» и увеличить оборонные расходы, «чтобы предотвратить войну». Заявление прозвучало на открывшемся в среду в Брюсселе заседании Военного комитета НАТО на уровне начальников генштабов.

Рютте счел лучшим способом предотвратить войну подготовку к ней. «Чтобы предотвратить войну, мы должны готовиться к ней. Сейчас пришло время переключить мышление на военное время, а это означает еще больше укреплять нашу оборону через увеличение расходов на оборону и оборонное производство», – цитирует генсека НАТО РИА «Новости».

Ранее кандидат на пост министра обороны США Пит Хегсет призвал к «активному сдерживанию» России от действий, угрожающих ключевым интересам Вашингтона. Он считает, что Москва продолжает предпринимать шаги, направленные на расширение своего влияния, и подчеркнул, что США должны активно противодействовать этим попыткам. Будущий глава Пентагона также заявил о необходимости модернизации ядерной триады Штатов, сославшись на то, что «Россия существенно нарастила свой ядерный арсенал», который представляет угрозу для территории США».

Кандидатуру Хегсета на пост министра обороны США оценил российский предприниматель Олег Дерипаска. По его мнению, кадровое решение нового американского лидера Дональда Трампа не говорит о том, что США готовятся к миру.

«В общем, даже на первых слушаниях в Конгрессе видно, что на работу министра обороны США принимают очень агрессивного и самое главное молодого бывшего командира взвода, а эти, как правило, ещё умеют воевать, что совсем не говорит о том, что они собираются готовиться к миру во всем мире», – написал бизнесмен в своем тг-канале.

Брюссель, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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