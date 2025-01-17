Гренландия не хочет быть США, но хочет сотрудничества с Вашингтоном – министр бизнеса

Гренландия не хочет быть частью Соединенных Штатов, однако открыта для развития делового сотрудничества с Вашингтоном. Такое мнение выразила в авторской статье для газеты The Washington Post министр бизнеса, торговли, минеральных ресурсов, юстиции и гендерного равенства Гренландии Наая Натаниэльсен, сообщает ТАСС.

«Как четко заявил наш премьер-министр, Гренландия принадлежит народу Гренландии. Мы не хотим быть частью Соединенных Штатов. Мы не датчане и не американцы», – указала Натаниэльсен. Вместе с тем она отметила, что Гренландия «видит широкие возможности для заключения сделки, которая может принести пользу» обеим сторонам.

Как отмечает министр в своей статье, потенциал для развития экономики Гренландии «огромен». По ее словам, остров придерживается высоких экологических стандартов, там сосредоточены богатые геологические ресурсы. «И мы приглашаем Соединенные Штаты присоединиться к нам для гораздо более тесного делового сотрудничества», – указала Натаниэльсен.

По ее словам, Гренландия на протяжении нескольких лет сотрудничает с Госдепартаментом по вопросу предоставления информации о минеральных ресурсах. Она также отметила, что Гренландия ищет пути увеличения инвестиций в горнодобывающий сектор. Как указала министр, в настоящее время большинство лицензий на добычу полезных ископаемых в Гренландии принадлежит компаниями из Канады и Великобритании: у каждой по 23 лицензии, у США – одна. «Я уверена, что эта картина может измениться. Существуют нынешние, будущие и пока еще неизвестные возможности для инвестиций», – подчеркнула Натаниэльсен.

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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