Офис Нетаньяху подтвердил – перемирие в Газе подписано

Офис премьер-министра Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил подписание Израилем, палестинским движением ХАМАС, США и Катаром сделки по прекращению огня и освобождению заложников в секторе Газа. Как сообщает газета Jerusalem Post, готовится заседание кабмина.

«Офис премьер-министра в своём заявлении в пятницу утром подтвердил, что представители Израиля, ХАМАС, США и Катара официально подписали в Дохе соглашение об освобождении заложников и прекращении огня в секторе Газа... Нетаньяху был проинформирован о соглашении и дал указание созвать военно-политический кабинет, а затем провести заседание правительства для утверждения плана», – говорится в сообщении.

Стороны конфликта в палестинском секторе Газа – Израиль и движение ХАМАС – при посредничестве Катара, Египта и США договорились о прекращении огня на 42 дня и объявили о стремлении к окончательному завершению боевых действий, которые за 15 месяцев унесли жизни 46 тысяч палестинцев и порядка полутора тысяч израильтян.

Первый этап сделки предполагает освобождение 33 израильских заложников в обмен на примерно тысячу палестинских заключенных. Израильские войска должны отойти к границам сектора Газа, хотя пока и останутся в их пределах. С первого дня перемирия возрастут поставки гуманитарной помощи – до 600 грузовиков в сутки, включая 50 с топливом. Палестинцы получат 200 тысяч палаток и 60 тысяч мобильных домов.

Гарантами соглашения выступают Катар, Египет и США, которые создадут координационный центр в Каире. На 16-й день перемирия Израиль и ХАМАС обязались начать переговоры о втором этапе сделки, который предположительно будет предусматривать освобождение оставшихся заложников, постоянное прекращение огня и полный вывод израильских войск. Гаранты мирного процесса ведут речь и о третьем этапе, который включает обмен останками, восстановление сектора Газа и окончание его блокады, сообщает РИА Новости.

Это второе перемирие за время конфликта: первое было заключено в ноябре 2023 года и продержалось всего шесть дней, напоминает агентство.

Тель-Авив, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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