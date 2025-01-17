Байден рассказал о своем разговоре с Путиным, но никто ничего не понял

Действующий президент США Джо Байден не смог пересказать свой разговор с Путиным. Во время выступления на военной базе Майер – Хендерсон-Холл глава государства попытался рассказать о беседе с Владимиром Путиным, но вышло не очень – никто ничего не смог понять.

«На самом деле, когда я говорил с ним по телефону, он сказал, что хотел, чтобы мы были Финляндией Европы. Я тогда по-настоящему указал ему на то, что вы не получите Финляндию Европы. Вы получите финляндизацию не Европы. Вы увидите вступление Европы в НАТО», – сказал глава Белого дома, которого цитирует РЕН-ТВ.

Также он напомнил о вступлении Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс. При этом Байден не стал рассказывать, когда прошел данный телефонный разговор.

Вашингтон, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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