В Кремле проходят переговоры президентов России и Ирана

Президент России Владимир Путин и его иранский коллега Масуд Пезешкиан начали переговоры в Кремле. Президент Ирана сегодня утром прибыл с официальным визитом в РФ.

Открывая встречу, российский лидер заявил, что визит Масуда Пезешкиана имеет особое значение, потому что руководители двух стран не только обсудят все направления сотрудничества, но и подпишут большой базовый договор между Россией и Ираном о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.

«Мы давно над ним работали, и мне очень приятно, что эта работа завершена. Это важно, потому что это даст возможность нам придать дополнительный импульс практически по всем направлениям нашей экономики», – подчеркнул Владимир Путин. Он добавил, что этот документ «будет способствовать дальнейшему развитию торгово-экономических связей».

Президент РФ также заявил о большой востребованности консультаций с Ираном по международной повестке. По его словам, они востребованы в целом в мире, и в Ближневосточном регионе.

Со своей стороны, президент Ирана выразил надежду, что договор о партнерстве с РФ станет «прочным фундаментом для движения вперед», передает ТАСС. Пезешкиан заявил, что в ходе сегодняшних переговоров страны могут финализировать договоренности о строительстве АЭС в Иране.

Иранский президент также сообщил, что перед визитом в Россию поговорил с верховным лидером Ирана Али Хаменеи, который подчеркнул важность развития «всесторонних отношений» с Россией, сообщает РИА «Новости».

Ожидается, что в ходе переговоров Путин и Пезешкиан обсудят ситуацию на Ближнем Востоке, в том числе в Сирии и в зоне палестино-израильского конфликта. Также лидеры двух стран затронут обстановку в Закавказье и положение дел вокруг иранской ядерной программы. По окончании переговоров президенты России и Ирана подпишут договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между странами.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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