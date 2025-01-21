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Вторник, 21 января 2025, 05:41 мск

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Трамп вывел США из ВОЗ

Дональд Трамп подписал указ о выходе Вашингтона из Всемирной организации здравоохранения.

По словам президента, остро строит вопрос внесения взносов на организацию. Трамп привел данные, согласно которым во время его президентского срока взносы США в ВОЗ при населении порядка 350 млн человек составляли $500 млн ежегодно, тогда как Китай при населении более $1,4 млрд платил порядка $39 млн. «Мне показалось, что это немного нечестно. Это не было причиной, но я вышел [из ВОЗ]", – заявил Трамп, которого цитирует ТАСС.

Процесс выхода из ВОЗ был начат во время первого президентского срока Трампа. Байден, став президентом, все движения в этом направлении прекратил. Трамп, вернувшись в Белый дом, продолжил свою линию по отношению к ВОЗ.

Вашингтон, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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