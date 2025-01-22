Трамп допустил ужесточение санкций в случае несговорчивости Москвы по Украине

Президент США считает вероятным дальнейшее ужесточение санкций США против РФ. Как сообщил журналистам на брифинге Дональд Трамп, это произойдут в случае, если Москва не пойдет на переговоры по урегулированию конфликта на Украине.

На вопрос о том, введет ли он дополнительные санкции в отношении России, если руководство страны не вступит в переговоры по урегулированию украинского кризиса, Трамп заявил: «Звучит вероятно». При этом он повторил утверждение о том, что конфликт на Украине не начался бы, если бы он оставался у власти в США по итогам выборов 2020 года.

«Но этого не произошло, потому что выборы были сфальсифицированы», – утверждал Трамп. Американский лидер при этом фактически не ответил на вопрос о том, считает ли он, что конфликт должен быть заморожен по текущей линии фронта.

Как отметил ранее президент России Владимир Путин, Москва открыта для диалога с новой администрацией США по украинскому конфликту, самое важное – устранить первопричины кризиса. Он подтвердил, что Россия учитывает заявления президента США Дональда Трампа и его команды о желании восстановить контакты, а также о необходимости сделать все для недопущения третьей мировой войны, напоминает ТАСС.

Вашингтон, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube