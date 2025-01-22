Орбан: Евросоюзу пора отказаться от санкций, которые наносят вред только ему самому

Для ЕС настпло время отказаться от политики санкций против России, потому что они не достигли своей цели, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. По его словам, санкционная политика наносит ущерб только самому Евросоюзу. Орбан в соцсетях: «Пора поговорить о санкциях! Привели они к окончанию войны [на Украине]? Нет. Нанесли они ущерб экономике России? Нет. Смогла Европа найти другие доступные источники энергии вместо российских? Нет. Санкции, разработанные брюссельскими бюрократами, достигли только одного: они разрушили конкурентоспособность европейской экономики. Настало время перемен!".

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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