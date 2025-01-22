ЕС и Великобритания готовят ответные меры на случай торговой войны с США

Евросоюз и Великобритания готовятся к тому, что президент США Дональд Трамп повысит пошлины на товары из европейских стран. Об этом сообщает издание Politico Europe.

«Что касается торговли, то Брюссель и Лондон уже несколько месяцев отрабатывают «военные» сценарии и подготовили «арсенал оружия» для торговой войны, если возникнет такая необходимость», – говорится в статье.

Европейские чиновники все же надеются, что им удастся убедить администрацию Трампа отказаться от «карательных тарифов» на товары из ЕС. Впрочем, если это все же произойдет, то они готовы применить ответные шаги.

Ранее Трамп пригрозил ЕС повышением импортных пошлин, если союз не увеличит закупки американских энергоресурсов. Свои намерения американский лидер подтвердил в день инаугурации, он объявил о планах создать службу внешних доходов, которая будет регулировать пошлины на ввозимые в США товары.

Тегеран, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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