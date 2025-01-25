США закрыли въезд в страну для украинских беженцев

В США приостановили работу определенных программ, позволявших мигрантам в том числе с Украины временно обосноваться в стране. Об этом сообщает газета The New York Times. Министерство внутренней безопасности США направило высокопоставленным должностным лицом Службы гражданства и иммиграции США соответствующую директиву.

Документ требует немедленно прекратить принятие «окончательных решений» по заявлениям, связанным с программами для мигрантов, пока администрация проверяет их законность и решает, следует ли их прекращать.

Одна из таких программ – Uniting for Ukraine, начавшая работу при президентстве Джо Байдена, позволяла мигрантам с Украины въезжать в США при наличии у них финансовых спонсоров. По данным американских властей, по состоянию на сентябрь 2023 года в рамках этой программы в США въехало более 150 тыс. украинцев.

В администрации нового американского лидера Дональда Трампа сообщили, что многие такие программ не соответствовали американскому законодательству. Президент США подписал указ, предусматривающий прекращение действия программ, не соответствующих новой миграционной политике страны.

Надо отметить, что помимо Украины, программы разрешали въезд в США мигрантам из Кубы, Гаити и Венесуэлы.

Вашингтон, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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