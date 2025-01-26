Лукашенко – об урегулировании конфликта на Украине: «Развязка будет в этом году»

Развязка конфликта на Украине может произойти уже в 2025 году. С таким прогнозом выступил президента Белоруссии Александр Лукашенко.

«В этом году развязка какая-то будет. Я не говорю, что закончится война и прочее. Конфликтовать, наверное, еще долго будут. Но развязка будет. Свет в конце тоннеля появится в этом году», – заявил Лукашенко после голосования на выборах в воскресенье (цитата по БЕЛТА).

При этом он отметил, что США не заставят Россию действовать в отношении Украины в их интересах. «Надо сейчас учитывать все. И России (позицию – прим. ред.). Без нее никуда. Никакая Америка никогда Россию не заставит. Трамп не идиот, не дурак, он так Путину не скажет. А если скажет, это будет во вред. Нельзя понукать и нами крутить-вертеть. У нас есть свои интересы, а у России тем более», – сказал Лукашенко.

Для урегулирования конфликта на Украине придется найти компромисс, продолжил белорусский лидер. «Компромисс придется найти. С расчетом на то, что придет время, народы определятся, где им жить и какую валюту использовать. Народы! Только не надо им мешать. Но, опять же, это решается за столом переговоров», – сказал Лукашенко.

Он рассказал о своем видении компромисса по Украине. «Компромисс может быть такой. Владимир Владимирович недавно сказал: уходите за пределы границ областей – Донбасс, Луганская область, потом Херсон, Запорожская область. Туда – до границ. Все – останавливаемся. Но, наверное, не совсем… Тоже отходить (украинская сторона – прим. ред.) на границы не будет. Ну тогда что? Ну тогда вы не требуйте, чтобы мы вам вернули территории и Азовское море, которые когда-то были украинскими. Вот компромисс, чтобы остановиться на линии соприкосновения, – сказал Лукашенко. – Возможный. Это мое такое мнение».

«Надо сегодня исходить из реалий, из того, что можно сделать. А не говорить: «Вот, сейчас Крым вернем..!» Да никогда Россия Крым не вернет», – подчеркнул он. «Даже Запад им говорит: «Ребята, это вопрос отрезанный, решенный». Что, сегодня россияне уйдут с тех территорий, которые подконтрольны российской армии? Я не представляю, что должно случиться, чтобы они ушли оттуда, где они сейчас находятся. Поэтому, возможно, уже и этот вопрос решенный», – добавил белорусский лидер.

Вместе с тем Лукашенко заявил, что Белоруссия должна быть привлечена к урегулированию украинского конфликта. «Если мы хотим, чтобы здесь был мир, покой, спокойствие, должны быть привлечены на будущее, чтобы было хорошо, к этим переговорам», – подчеркнул он, передает RT. По его мнению, без Белоруссии не может быть полной безопасности в сложившейся ситуации.

Сегодня в Белоруссии проходит основной день голосования на выборах президента республики. В ЦИК заявили, что выборы главы государства состоялись. На 12:00 явка избирателей на выборах составила 56,64%. На пост президента претенедуют пять человек, один из них – действующий глава государства Александра Лукашенко. Его соперниками на выборах являются депутат парламента, председатель Либерально-демократической партии Олег Гайдукевич, предприниматель Анна Канопацкая, первый секретарь ЦК Компартии Сергей Сыранков и председатель Республиканской партии труда и справедливости Александр Хижняк.

Минск, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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