Трамп: переговоры с Россией и Украиной проходят очень хорошо

Президент США Дональд Трамп считает, что переговоры с Россией и Украиной по урегулированию конфликта проходят «очень хорошо».

«Давайте поговорим с Киевом и Москвой, – рассказал Трамп СМИ в ходе своего брифинга. – У нас запланированы встречи и обсуждения с различными сторонами, и я думаю, что эти обсуждения на самом деле проходят довольно хорошо».

При, этом, отмечает Трамп, диалог между Вашингтоном и Москвой по конфликту на Украине, «уже начавшийся», похоже, очень беспокоит Владимира Зеленского, который предупредил, что продолжать переговоры без участия Киева «очень опасно». «Они могут иметь свои отношения, но говорить об Украине без нас опасно для всех», – подчеркнул Зеленский в длинном интервью американскому Associated Press, возможно, выбранном для того, чтобы донести свое послание как можно яснее до президента США.

Вашингтон, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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