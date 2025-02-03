Евросоюзу придется очень жестко ответить на пошлины Трампа – премьер Дании

Евросоюзу, к сожалению, придется дать «очень жесткий ответ», если президент США Дональд Трамп введет пошлины на товары из ЕС. Об том заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен на неформальном саммите лидеров стран – членов ЕС в Брюсселе.

«Когда я говорю «к сожалению», я имею в виду, что это коснется простых людей – сотрудников компаний в США, Европе и Канаде… Но очевидно, что если на европейский рынок будет оказываться очень сильное давление со стороны Америки, то мы просто не сможем ничего сделать, кроме как жестко отреагировать», – сказала Фредериксен, чьи слова приводит датский телеканал TV2.

Премьер Дании не стала вдаваться в подробности относительно того, в чем будет заключаться «решительный ответ» со стороны ЕС, будут ли введены пошлины на отдельные товары или на широкий спектр американских товаров. «Это дискуссия, которую необходимо провести между странами ЕС», – отметила политик.

Со своей стороны президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Евросоюз не оставит без ответа введение США пошлин на товары из ЕС, передает BFM TV. «Если на нас нападут по торговым вопросам, Европа должна будет заставить себя уважать и отреагировать на это», – заявил Макрон. По его словам, недавние заявления президента Трампа «подталкивают Европу к тому, чтобы стать сильнее и сплоченнее», пишет «Российская газета».

Канцлер Германии Олаф Шольц высказал мнение, что ЕС достаточно силен, чтобы ответить на любые пошлины, введенные США, однако целью должно быть сотрудничество между торговыми партнерами.

Ранее Трамп предупредил европейцев о том, что пошлины на товары из ЕС будут введены «очень скоро». По его словам, дефицит США в товарообороте с Европой превышает $300-350 млрд. «Они не берут наши автомобили, они не берут нашу сельскохозяйственную продукцию», – заявил президент США (цитата по Bloomberg). Он назвал действия Евросоюза «зверством».

В выходные американский лидер подписал указ о пошлинах на товары из Канады, Китая и Мексики. Для КНР ставка составит 10%, для Мексики – 25%, для Канады – 10% на энергоресурсы и 25% на остальной импорт. Канада, Мексика и Китай заявили, что готовы к ответным мерам.

Брюссель, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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