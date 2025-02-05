К чему ведет политика Трампа на Ближнем Востоке: мнения экспертов

Президент США Дональд Трамп на совместном брифинге с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху заявил, что Америка рассматривает вопрос о взятии контроля над Сектором Газа и переселением палестинцев в соседние государства – в частности, Египет. По мнению Трампа, это может принести стабильность на Ближний Восток. Однако российские эксперты считают иначе.

Политолог Марат Баширов в своем канале «Политджойстик» пишет, что для Трампа Израиль – это прежде всего военная база для контроля Суэцкого канала, Севера Африки и стран Ближнего Востока. Президент США намерен увеличить территорию Израиля, присоединив Газу и часть Сирии; выселить всех жителей Палестины в Египет и Иорданию (плюс поток беженцев в Европу); поставить под контроль все ближайшие порты на побережье до Суэцкого канала и после него; не дать Ирану получить ядерное оружие и установить ядерный баланс в регионе; не дать Китаю, Индии, России построить на территории Ирана транспортный коридор в обход Суэцкого канала.

Однако это может оказаться не такой простой задачей. «С Панамским каналом все просто: вокруг страны – живопырки. С Суэцким гораздо сложнее. Израиль окружают быстрорастущие государства с исламской религией, превосходством совокупного населения в десятки раз и обладающие природными ресурсами», – отмечает Марат Баширов.

Кандидат философских наук, доцент кафедры философии, социологии и культурологи УрГПУ Андрей Коряковцев считает, что выселение палестинцев из сектора Газа возможно.

«Сообщают, что Трамп на встрече с Нетаньяху признал возможность изменения израильских границ за счет Газы и Голанских высот и озвучил план переселения их жителей за пределы родных регионов, – пишет он. – В этом плане нет ничего фантастического. Война против ХАМАС будет продолжена.

Ну, допустим, ХАМАС удастся сломить, жителей Газы и Голан – окончательно выселить, а их территорию – заселить израильтянами. Тогда подготовиться Египту. Тем более что Синай когда-то был оккупирован Израилем. Израильский контроль над голанским водосбором и Суэцким каналом – такого Голде Меир (кстати, уроженке Киева) – основательнице Израиля – и не снилось. Хотя она-то вряд ли одобрила бы, социалисткой она была, даром что сионистского пошиба. ...И арабские государства прогнутся в очередной раз. Пока нет признаков иного.

Но главное даже не в этом. Главное в том, что мы с приходом Трампа к власти узнали будущие очаги напряжения Четвертой мировой гибридной. Это Арктика, оба Американских континента и Ближний Восток. Тайвань и Украина постепенно будут сливаться.

Что касается Европейского Союза, то его будущее пока определяется и определится окончательно только с падением бандеровской Украины. Однако мы уже видим, как он превращается в «незалежную» территорию».

Политический обозреватель Андрей Перла опасается, что ситуация на Ближнем Востоке может обернуться еще большей трагедией, чем сейчас. «План Трампа по Газе... Страшно себе представить, что они там натворят. Холокост в странах Европы померкнет перед кошмаром этой оккупации. Почти два миллиона человек под угрозой депортации и смерти. Это один вариант развития событий.

Есть второй вариант – будет американцам там новый Афганистан. Много расходов, много преступлений и финальное позорное бегство. И полная победа местных партизан. Я с ужасом думаю, насколько первый вариант вероятнее…

Ну да, и решив совершить самое страшное преступление из возможных, насильственно депортировать два миллиона человек, Трамп подписал указ о выходе США из Совета ООН по правам человека... Какие права, какого человека, чего стесняться? Нечего стесняться, о дивный новый мир…» – пишет Андрей Перла.

Вашингтон, Евгения Вирачева

© 2025, РИА «Новый День»

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