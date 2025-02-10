Макрон: проблема США не в ЕС, а в Китае

Эммануэль Макрон призвал европейцев быть готовыми отреагировать на возможные таможенные пошлины со стороны Дональда Трампа в ходе интервью, транслировавшегося в воскресенье на американском канале CNN. « Я думаю, мы должны быть готовы (...) отреагировать. Но я думаю, что, более того, ЕС должен быть готов защищать то, чего он хочет и в чем он нуждается», – сказал президент Франции.
«Когда я смотрю на ситуацию, мой первый вопрос к Соединенным Штатам: в чем ваша главная проблема? Это ЕС? Я так не думаю. «Ваша первая проблема – это Китай», – заявил президент Франции, напомнив, что ЕС является «союзником» США.
«Если вы хотите, чтобы Европа больше инвестировала и занималась безопасностью и обороной (...), я думаю, что в интересах Соединенных Штатов не нападать на Европу и не угрожать ей пошлинами», – продолжил Макрон.
Президент Франции также предупредил о последствиях такой меры для американцев: «Если ввести таможенные пошлины на несколько секторов, это приведет к росту цен и создаст инфляцию в США».
Новый президент США Дональд Трамп уже несколько недель говорит о возможной торговой войне и предполагает, что Европейский союз вскоре может пострадать от таможенных пошлин. « ЕС обошелся с нами очень плохо», – заявил он журналистам в конце января.
Хотя Трамп и предоставил Канаде и Мексике отсрочку на один месяц, он сохранил применение 10% дополнительных таможенных пошлин на китайский экспорт в США и объявил в воскресенье, что с понедельника он введет налог на сталь и алюминий, импортируемые в США, по ставке в 25 процентов, сообщает «Фигаро».
Париж, Елена Васильева
© 2025, РИА «Новый День»