Associated Press после отключения финансирования USAID начали собирать пожертвования

Агентство Associated Press после отключения финансирования со стороны USAID собирает пожертвования. Информация об этом указана на сайте СМИ.

Ранее стало известно, что власти США прекращают финансирование Politico, The New York Times и AP. Президент Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social заявлял, что правительственные ведомства якобы финансировали Politico, чтобы издание публиковало благоприятные для демократов статьи.

Также сообщалось, что администрация общих служб США (GSA), занимающаяся управлением и поддержкой основных функций американского правительства, по поручению главы Белого дома Дональда Трампа расторгнет все контракты со СМИ6 напоминает газета «Аргументы и Факты».

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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