Трамп хотел бы сделку с Ираном, а не войну

Президент США Дональд Трамп заявил, что предпочел бы заключить сделку с Ираном, а не воевать.

«Все думают, что Израиль с нашей помощью или с нашего одобрения разбомбит [Иран]. Я бы предпочел, чтобы этого не было. Я бы предпочел сделку с Ираном, которая дала бы нам возможность проводить проверки [на иранских ядерных объектах], наблюдать», – сказал он в интервью телеканалу Фокс Ньюс.

«Нельзя позволить Ирану получить ядерное оружие, и есть два способа остановить их [иранские власти]: при помощи бомб или при помощи листа бумаги. Я бы скорее заключил сделку, которая не навредила бы им. Думаю, они бы тоже этого хотели», – убежден Трамп.

Трамп также утверждал, что Тегеран «обеспокоен» и «напуган», поскольку его оборонный потенциал «почти полностью утрачен», цитирует президента США ТАСС.

Вашингтон, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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