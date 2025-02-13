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Четверг, 13 февраля 2025, 06:28 мск

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Европейские политики ошеломлены, их не предупредили о переговорах России и США – Блумберг

Фото: архив пресс-службы Кремля

Ключевых союзников США в Европе не уведомили о телефонном разговоре американского президента Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина, передает агентство Блумберг со ссылкой на двух европейских чиновников.

Напомним, что в среду Трамп и Путин провели продолжительный телефонный разговор, в ходе которого договорились о немедленном начале переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Трамп отметил, что обсудил с Путиным необходимость прекращения боевых действий и позднее проинформировал о состоявшейся беседе Зеленского.

Европейские чиновники были ошеломлены разговора Трампа с Путиным – значительным дипломатическим шагом, о котором ключевых союзников не уведомили», – передает агентство.

Как отмечается в материале, еще один европейский сторонник Украины назвал действия Трампа «предательством», выразив мнение, что США, якобы, «уступают» ключевым требованиям России еще до начала переговоров.

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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