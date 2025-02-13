Трамп запретил американским дипломатам инакомыслие

Президент США Дональд Трамп в среду, 12 февраля, отдал распоряжение, фактически призывающее к порядку весь дипломатический корпус Соединенных Штатов, фактически ограничив любое инакомыслие в рамках своей масштабной реформы федерального правительства. В указе американский президент напоминает, что «все должностные лица или сотрудники, ответственные за реализацию внешней политики Соединенных Штатов, должны (...) делать это под руководством и с разрешения президента». «Неспособность добросовестно проводить политику президента является основанием для профессиональной дисциплины, вплоть до увольнения», – говорится в указе под названием «Единый голос за международные отношения Америки».

Приказ нацелен как на профессиональных дипломатов, так и на тысячи гражданских лиц Государственного департамента – огромного агентства, насчитывающего до 80 000 сотрудников по всему миру. Это произошло на фоне того, что Дональд Трамп заморозил иностранную помощь США, за некоторыми исключениями, и фактически расформировал Агентство США по международному развитию (USAID). Напоминается, что государственному секретарю Марко Рубио поручено «реформировать дипломатические службы для обеспечения добросовестной и эффективной реализации внешней политики президента».

Вашингтон, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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