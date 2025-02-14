Макарон хочет, чтоб НАТО занялось вопросами безопасности Арктики

Президент Франции Эммануэль Макрон попросил генерального секретаря НАТО Марка Рютте разработать стратегию обеспечения безопасности в Арктике, в которой у Франции нет своих интересов.

Как сообщает РИА Новости, в интервью газете Financial Times коснулся темы безопасности Арктики, отвечая на вопрос об угрозе Трампа аннексировать Гренландию. По словам французского лидера, опасения Трампа по поводу безопасности морских путей в Арктике «достойны уважения», но должны решаться коллективно союзниками по НАТО.

«Я попросил генерального секретаря НАТО Рюрик разработать стратегию обеспечения безопасности в Арктике, в том числе путем проведения возможных совместных военных операций», – приводит издание слова Макрона.

В конце 2024 года Трамп назвал «абсолютной необходимостью» для США владеть Гренландией, так он прокомментировал свое решение назначить новым американским послом в Дании экс-посла США в Швеции и предпринимателя Кена Хауэри.

Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике. В 2019 году в СМИ появилась серия публикаций о том, что Трамп рассматривает возможность покупки Гренландии, напоминает РИА Новости.

Париж, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube