Президент США Дональд Трамп во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Индии Нарендрой Моди объявил о том, что Соединенные Штаты продадут Индии истребители F-35. «Начиная с этого года мы увеличим наши военные продажи Индии на несколько миллиардов долларов. Мы также готовимся в конечном итоге поставлять Индии истребители F-35 », – заявил Дональд Трамп.

Обе страны также договорились начать переговоры по восстановлению торгового баланса. «Сегодня дефицит торговли США с Индией составляет почти 100 миллиардов долларов, и премьер-министр Моди и я договорились начать переговоры для устранения этого давнего неравенства », – сказал Трамп. «Наши команды будут работать над заключением взаимовыгодного торгового соглашения в самое ближайшее время », – подтвердил Нарендра Моди. Кроме того, Моди пригласил Трампа посетить Индию. «Когда Miga (сделаем Индию снова великой) встречается с Maga (сделаем Америку снова великой), мы получаем Mega», – отметил Моди.

Вашингтон, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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