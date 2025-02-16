Россия, США и Китай проводят военные учения на Бали

На Бали начались Международные учения «Комодо-2025». В этом году в них принимает участие более 30 стран, в том числе Россия, США и Китай, сообщает РИА Новости.

Мероприятие посетили министр-координатор инфраструктуры и регионального развития, министр креативной экономики, главы ВВС и ВМС Индонезии, а также губернатор Бали.

«Дамы и господа, в этом году многосторонние военно-морские учения «Комодо» проводятся в пятый раз. Постоянно проводя эти учения, ВМС Индонезии неизменно выражали твердую приверженность глобальному сотрудничеству… Делегаты и участники, в течение нескольких предстоящих дней мы будем работать вместе для осуществления гуманитарной деятельности, для оказания помощи и проведения учений по ликвидации последствий стихийных бедствий, как на суше, так и на море», – заявил начальник штаба ВМС Индонезии адмирал Мухаммад Али.

Для гостей мероприятия было организовано культурное шоу – военный парад с танцорами в костюмах акул и морских львов, выступление моряков на флайбордах, а также демонстрация флагов участвующих стран на парашютах и традиционный музыкальный театр.

Учения открылись после подписания главами делегаций стран и индонезийскими чиновниками табличек со своими именами.

Ранее отряд кораблей Тихоокеанского флота в составе корветов «Резкий» и «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» в обеспечении среднего морского танкера «Печенга» прибыл в воды индонезийского острова Бали для участия в международных учениях «Комодо-2025». В субботу заместитель главнокомандующего ВМФ России адмирал Владимир Воробьев принял участие в символическом старте международных учений.

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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