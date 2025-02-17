Глава Мюнхенской конференции по безопасности расплакался, закрывая мероприятие

Глава Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген расплакался, выступая перед участниками по случаю закрытия мероприятия, запись которой опубликована газетой The ExpressTribune.

Он отметил, что конференция изначально задумывалась как трансатлантическая, но выразил опасения, что после выступления вице-президента США Вэнса ценностная база среди государств-участников «уже не такая общая».

Хойсген поблагодарил всех участников мероприятия и, заканчивая выступление, не смог сдержать эмоции. На кадрах видно, как он смахивает слезы с глаз, сообщает «Новый День». С другого ракурса видно, как слушатели внимательно и молча смотрят на спикера.

Как напоминает РИА Новостт, Вэнс, выступая в Мюнхене, заявил, что европейские лидеры игнорируют своих граждан, не слушают избирателей, подавляют или отменяют выборы на основе «хлипких подозрений», как в Румынии. По его мнению, опасность для Европы представляют не Россия или Китай, а Европа сама угрожает себе. Присутствовавшие слушали выступление Вэнса молча и почти не аплодировали ему. Позже президент США Трамп заявил, что слушал выступление своего вице-президента, и назвал его речь хорошей, предупредив Европу о том, что той следует быть осторожней.

Мюнхен, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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