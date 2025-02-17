Британский телеведущий Джереми Кларксон заявил, что нынешний премьер страны имбецил, а он сам предпочел бы видеть на посту главы правительства вместо действующего премьер-министра Кира Стармера президента России Владимира Путина или других мировых лидеров. Об этом он написал в своей авторской колонке для газеты The Sunday Times.

«Я бы предпочел любого мирового лидера тому имбецилу, который сейчас у власти. Трамп, Мелони, даже (Владимир. – Прим. ред.) Путин: я бы поприветствовал любого из них с распростертыми объятиями», – написал он.

РИА Новости напоминает, что Кларксон систематически критиковал британского премьера, называя его «кошмаром для фермеров» из-за неоднозначной политики правительства в отношении налога на наследство, а также публично высмеивал премьера за то, что тот пролетел на самолете около четырех тысяч километров для участия в Саммите по изменению климата.

Лондон, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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