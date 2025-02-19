Группа вологодцев пожаловалась Путину на губернатора Филимонова в большом письме

Группа 120 граждан из Вологодской области, которые представляются «сторонниками «Единой России» (ЕР), направили обращения на имя президента Владимира Путина и руководителя партии, зампреда Совбеза Дмитрия Медведева по поводу работы губернатора Георгия Филимонова. Письма «Ведомостям» передал один из организаторов сбора подписей, а один из подписантов подтвердил подлинность обращений. Подписавшиеся жалуются на то, что заявления и действия главы региона, который также возглавляет областное отделение ЕР, вызывают «все больше недоумения».

В частности, авторы письма возмущены публичным восхвалением Сталина (Филимонов 21 декабря 2024 г. открыл памятник вождю), систематическими «нападками на представителей бизнеса, которые вынуждены уходить из области» («Ведомости» 24 января сообщали о массовом закрытии магазинов «Бристоль» и «Красное & белое» из-за вступающего в силу в регионе 1 марта так называемого сухого закона), а также высказываниями «в националистическом духе». К примеру, 18 февраля Филимонов сообщил в своем телеграм-канале, что правительство региона разбирается с информацией о том, что дирекция Череповецкого металлургического комбината (входит в структуру «Северстали»; см. врез) намерена привлечь для работы на своих предприятиях около 6000 мигрантов. «Сейчас ведем разработку конкретных мер, которые позволят не допустить таких шагов, а также криминализации Череповца и защитить права и интересы череповчан», – сказано там.

В числе других претензий к губернатору – частые кадровые перестановки в органах власти и массовое «изгнание» депутатов городской думы Череповца (они стали сдавать мандаты осенью 2024 г., в результате чего дума на несколько месяцев потеряла правомочность). Авторы обращений также призвали «отменить несправедливое решение» об исключении из ЕР депутата Госдумы от Череповецкого одномандатного округа Алексея Канаева, критиковавшего сухой закон. Канаев сообщил «Ведомостям», что не в курсе обращений. Ранее он обещал обжаловать лишение партбилета. Соответствующее заявление экс-единоросс пока не написал, сказав, что на это у него есть два месяца.

Представитель пресс-службы ЕР сообщил «Ведомостям», что обращение на имя Медведева не поступало. «Ведомости» направили запрос пресс-секретарю Путина Дмитрию Пескову, в вологодское региональное отделение ЕР, а также в пресс-службу правительства Вологодской области. Председатель центрального совета сторонников ЕР депутат Госдумы Ольга Занко сказала «Ведомостям», что не в курсе обращений: «Если они у вас есть, пришлите, пожалуйста, нам».

Сами по себе обращения вряд ли навредят Филимонову, считает политолог Виталий Иванов. «Но, с другой стороны, такие эпизоды будут накапливаться и по закону перехода количества в качество в один прекрасный день могут стать поводом для претензий. На это, видимо, и расчет. То есть атака не последняя», – сказал он «Ведомостям». Все можно было бы «свести к внутриэлитным разборкам», если бы работа властей не касалась «народных радостей», говорит политолог Константин Калачев.

Политолог Ростислав Туровский считает письма запоздалой реакцией прежней правящей элиты региона. «Запоздалая, поскольку Филимонов давно захватил политическую инициативу и укрепил поддержку на федеральном уровне. Все аргументы внутриэлитной оппозиции хорошо известны, ничего нового в них нет. Неочевидно, что они заинтересуют федеральную власть, для которой события в области – это своеобразный эксперимент», – заявил эксперт «Ведомостям». У Филимонова есть карт-бланш, говорит Туровский, и на контраргументы посмотрят только в случае, если «в регионе усугубятся социально-экономические проблемы».

Вологда, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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