Трамп: мне жаль это говорить, но рейтинг Зеленского составляет 4 процента

Дональд Трамп резко и однозначно раскритиковал Владимира Зеленского, указав на его непопулярность на Украине и непонятную растрату американской помощи, выделенной после начала конфликта с Россией.

Поводом для критики, высказанной Трампом на пресс-конференции в резиденции Мар-а-Лаго во Флориде, стало осуждение Зеленским российско-американских переговоров, состоявшиеся во вторник в Саудовской Аравии.

«Я очень разочарован», – ответил Дональд Трамп, а потом обвинил Зеленского в развязывании конфликта на Украине. «Сегодня я услышал: «О, нас не пригласили». Ну, вы там (в конфликте – прим. ред.) уже три года. И вам следовало прекратить это три года назад. Вам вообще никогда не следовало этого начинать», – отметил Трамп на претензии Зеленского.

Оглядываясь на переговоры на высоком уровне между российскими и американскими официальными лицами в Саудовской Аравии, в ходе которых Вашингтон и Москва договорились назначить переговорщиков по войне без участия европейцев или Киева, американский президент оценил их как «очень хорошие». Трамп также отметил, что теперь «гораздо более уверен» в возможности достижения соглашения о прекращении конфликта.

«Россия хочет что-то сделать. «Они хотят положить конец дикому варварству», – заверил он. На вопрос о возможной встрече с Владимиром Путиным до конца месяца Дональд Трамп просто кивнул и ответил: «Вероятно».

В ходе своей конференции Трамп также раскритиковал Украину за то, что она где-то «потеряла» часть американской помощи с начала конфликта. «Президент Зеленский сказал мне на прошлой неделе, что он не знает, где находится половина выданных им денег», – заявил американский президент, а потом начал жестко критиковать отсутствие выборов на Украине.

«У нас сложилась ситуация, когда на Украине не было выборов, когда у нас, по сути, военное положение, а рейтинг одобрения лидера Украины – мне жаль это говорить – составляет 4%», – сообщил Трамп.

На вопрос о новой и вызывающей разногласия идее отправки европейских миротворческих войск на Украину Дональд Трамп ответил: «Если они хотят это сделать, это здорово. Я полностью поддерживаю это, а нам (Соединенным Штатам) не нужно посылать их туда, потому что, вы знаете, мы очень далеко».

Трамп также призвал к «перераспределению» помощи Украине между Европой и Вашингтоном. «Мы дали им, я думаю, 350 миллиардов долларов (...), это много, и нам нужно сбалансировать свои действия с Европой, потому что Европа дала гораздо меньшую сумму», – сказал Дональд Трамп.

Вашингтон, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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