Глава МИД Грузии рада, что ее страна «не сидит в одном поезде с Украиной»

Глава МИД Грузии Мака Бочоришвили порадовалась тому, что ее страна «не сидит в одном поезде с Украиной».

По словам чиновницы, грузинским властям ранее говорили о том, что «какой-то поезд идет, бежит», и Тбилиси должен «обязательно сидеть в этом поезде», цитирует чиновницу «Российская газета».

«Сегодня, думаю, мы все хорошо видим, насколько выгодным могло быть для Грузии находиться в том поезде, в котором сидит сегодняшняя власть Украины», – заявила Бочоришвили в интервью Первому каналу Общественного вещателя Грузии.

Ранее генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта – Демократическая Грузия», мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что руководство Грузии потеряло расположение западных «друзей» после того, как отказалось разрушать свою страну по примеру Украины. В октябре прошлого года основатель партии «Грузинская мечта – Демократическая Грузия» Бидзина Иванишвили рассказывал, что некий высокопоставленный чиновник одной из стран Запада уже предлагал экс-премьеру Грузии Ираклию Гарибашвили начать войну с Россией.

Тогда отмечалось, что Гарибашвили спрашивал, сколько же, по их мнению, выстоит Грузия в подобном противостоянии, на что ему ответили: «Наверное, три-четыре дня».

Тбилиси, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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