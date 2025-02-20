Макрон поедет в Вашингтон

Эммануэль Макрон на следующей неделе отправится в Вашингтон. Министр-делегат по делам Европы Бенджамин Хаддад подтвердил в четверг анонс, озвученный накануне Дональдом Трампом. Он сообщил, что «очень скоро, возможно, в понедельник» он ждет на встречу президента Франции.

«Он приедет, чтобы донести голос европейцев и сказать, что будущее Украины не может быть решено без них», – пояснил Бенджамин Хаддад.

Министр считает, что у Европы есть несколько преимуществ, которые она может внести в переговоры, проходящие в настоящее время в Саудовской Аравии, начиная с поддержки Украины, которая «больше, чем поддержка Соединенных Штатов», напомнил он. Бенджамин Хаддад также назвал в качестве рычагов «экономическое давление на Россию» и «нашу способность предоставлять гарантии безопасности».

Напомним, что Дональд Трамп назвал президента Украины диктатором, человеком, у которого истек срок полномочий, политиком рейтингом в 4 процента.

Вашингтон, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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