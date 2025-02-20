Трамп не оставил Зеленскому хороших альтернатив в конфликте на Украине

Президент США Дональд Трамп не оставил Владимиру Зеленскому хороших альтернатив в продолжающимся конфликте на Украине, сообщает Bloomberg. В течение нескольких месяцев после избрания Трампа Зеленский пытался удержаться на тонкой грани, цитирует агентство ТАСС. Однако после телефонного разговора американского лидера с президентом России Владимиром Путиным это стало делать сложнее. Все оставшиеся надежды угасли в среду, когда Трамп назвал Зеленского диктатором, пишет «Блумберг». Президент США заявил, что Зеленскому «лучше действовать быстро», чтобы достичь соглашения с Россией, «иначе у него не останется страны».

Bloomberg отмечает, что Зеленскому остается положиться на помощь, которую может предложить Европа, и продолжать вести боевые действия без поддержки США. В противном случае ему остается принять любую сделку, до которой договорятся Москва и Вашингтон.

18 февраля высокопоставленные делегации России и США провели в Эр-Рияде переговоры по вопросам международной безопасности, двусторонних отношений и урегулирования конфликта на Украине. Россию на встрече, продолжавшейся 4,5 часа, представляли министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков и глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Со стороны США в переговорах участвовали госсекретарь Марко Рубио, помощник американского лидера по национальной безопасности Майк Уолтц и спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф.

Владимир Зеленский сообщил СМИ, что не считает встречу России и США по Украине легитимной, а Трамп накануне парировал в том духе, что у Зеленского были шансы попасть на встречу, но он их потерял.

Трамп настаивает – рейтинг зеленского очень низкий, а Украине нужны новые выборы президента.

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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