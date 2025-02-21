Трамп пригрозил странам БРИКС пошлинами в 150 процентов

Президент США Дональд Трамп утверждает, что пригрозил странам БРИКС пошлинами в размере 150% за любую попытку создать альтернативу доллару.

«Вы знаете, страны БРИКС <...> пытались уничтожить наш доллар. <...> Они хотели создать новую валюту», – сказал он в четверг, выступая на ужине Ассоциации губернаторов-республиканцев в Вашингтоне. Трамп также предположил, что страны БРИКС, возможно, хотят использовать китайский юань.

«Поэтому, когда я пришел, первое, что я сказал – любая страна БРИКС, которая хотя бы упомянет об уничтожении доллара, будет обложена тарифами в 150%", – сказал он. «Нам не нужны ваши товары», – добавил американский лидер.

Как утверждает Трамп, после этих угроз он ничего не слышал от стран БРИКС. «Я не знаю, что с ними случилось. В последнее время мы ничего не слышали от стран БРИКС», – резюмировал глава Белого дома.

Трамп ранее заявил, что введет торговые пошлины в 100% на товары из стран БРИКС в случае создания ими новой валюты или отказа от доллара. По его словам, любая страна, которая попытается найти замену доллару для осуществления международной торговли, «распрощается с Америкой», напоминает ТАСС.

Вашингтон, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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