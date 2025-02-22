Трамп сообщил, что не собирается 9 мая в Москву

Президент США Дональд Трамп не имеет планов по участию в праздничных мероприятиях в Москве по случаю 80-летия Победы. Об этом он сообщил журналистам из президентского пула.

«Нет, не собираюсь», – заявил Трамп, слова которого приводит ТАСС.

Ранее французское издание Le Point сообщило о том, что Трамп может посетить Москву 9 мая и принять участие в параде в честь Дня Победы. Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что визит американского лидера на эту дату не планируется.

На празднование Победы в Москве ждут китайского лидера Си Цзинпина. Он свое участие в юбилейных мероприятиях в России уже подтвердил официально.

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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