Макрон и Стармер задумали отговорить Трампа от переговоров с Россией

Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер хотят уговорить президента США Дональда Трампа отказаться от участия в переговорах с Россией по украинскому урегулированию. Об этом пишет британская The Times со ссылкой на диломатические источники.

По сведениям издания, лидеры Франции и Соединенного Королевства намерены предложить Трампу европейские обязательства по обеспечению будущей безопасности Киева.

Отмечается, что лидеры двух стран договорились скоординировать подходы и попытаться повлиять на планы главы Белого дома, передает ТАСС.

Макрон посетит Вашингтон в понедельник, 24 февраля, Стармер прибудет в США в четверг, 27 февраля.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что президент США Дональд Трамп «твердо уверен, что договоренностей по завершению конфликта на Украине можно достичь уже на этой неделе. По ее словам, глава Белого дома и его команда сосредоточены на переговорах с обеими сторонами, чтобы положить конец конфликту.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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