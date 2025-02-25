Илон Маск назвал Канаду ненастоящей страной

Глава департамента государственной эффективности США (DOGE) Илон Маск назвал Канаду ненастоящей станой. Это произошло в ответ на подписание тысячами граждан страны петиции с требованием лишить его канадского гражданства.

Ранее более 160 тысяч жителей Канады подписали онлайн-петицию с требованием лишить Илона Маска канадского гражданства. Кроме того, сообщает «Российская газета», более 15 тысяч канадцев потребовали объявить президента США Дональда Трампа персоной нон грата. Согласно тексту петиции, Маск, получивший гражданство Канады в 1989 году, действовал во вред интересам страны, вмешивался в её выборы и стал членом иностранного правительства, которое «стремится подорвать» ее суверенитет.

«Канада – ненастоящая страна», – написал Маск в своей социальной сети в ответ на публикацию с новостью о петиции.

Ранее президент США Дональд Трамп предлагал сделать Канаду 51 штатом США, но обещал оставить канадцам их гимн. После начала бурной дискуссии вокруг торгового дефицита с соседями, все американско-канадские матчи по хоккею сопровождаются драками игроков «по политическому вопросу».

Вашингтон, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube