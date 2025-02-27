Бразилия заявила о проблемах БРИКС из-за расширения

В БРИКС наблюдаются институциональные проблемы, обусловленные расширением объединения. Увеличение количество участников привело к «дублированию работы между существующими механизмами». Об этом заявили и министерстве иностранных дел Бразилии.

Новые члены присоединялись к организации в последние два года, только за 2024-й приглашения стать партнерами получили 12 стран, девять из которых согласились, окончательный ответ от трех еще не получен, пишут «Известия». В настоящее время в БРИКС входят девять стран: Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР (по первым буквам их названий на английском языке составили название объединения), Египет, Иран, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Эфиопия.

«В результате расширения возникло несколько институциональных проблем. Возникают трудности из-за растущего количества мероприятий, в некоторой степени дублирования работы между существующими механизмами и отсутствия консолидированного и постоянного реестра документов и инициатив, что представляет особую сложность для новых членов», – рассказал представитель шерпы Бразилии в БРИКС Дэниель Лейтао.

По словам экспертов, БРИКС не стоит расширяться в ближайшее время, надо взять небольшую паузу, чтобы интегрировать новых участников в работу объединения. Впрочем, нельзя не признать, что включение новых государств повысило вес организации на международной арене. Последний саммит БРИКС – в Казани – показал, что интерес к объединению растет. Несмотря на попытки изолировать Россию, его посетили делегации трех десятков стран.

Бразилиа, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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