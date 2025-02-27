Арктика должна быть свободной от конфликтов – посол России в Оттаве

Россия считает, что Арктика должна быть зоной, свободной от конфликтов. Об этом заявил в интервью ТАСС посол России в Оттаве Олег Степанов.

По его мнению, Арктика предоставляет уникальные возможности для сотрудничества между государствами, что включает совместное освоение, развитие и охрану этой уникальной территории. Дипломат отметил, что в нормальном мире Арктика должна быть пространством, свободным от конфликтов.

Степанов также указал на существующие вызовы для России в арктическом регионе. Он отметил, что Россия продолжает внимательно следить за процессами милитаризации, осуществляемыми Канадой, США и их европейскими партнерами в Заполярье.

«Со своей стороны предпринимаем все необходимые меры, направленные на обеспечение российских интересов и суверенитета в высоких широтах», – подчеркнул дипломат.

27 февраля стало известно, что Россия и США обсуждают возможное сотрудничество в Арктике. Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщил о переговорах двух стран по разведке природных ресурсов, напоминает газета «Ведомости».

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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