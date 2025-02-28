В Норвегии могут провести новый референдум по вступлению в ЕС

В Норвегии допустили возможность проведения нового референдума по вступлению в Евросоюз. Однако, вероятно, это произойдет не в ближайшее время. Такое мнение высказала замминистра иностранных дел Норвегии Мариа Вартерессиан.

По ее словам, в случае проведения голосования сейчас результат будет не в пользу вступления в ЕС. В то же время в стране растет понимание и поддержка более тесного сотрудничества с Евросоюзом на основе соглашения о Европейской экономической зоне.

«Я считаю, что новый референдум с большей вероятностью состоится через 10 лет, чем через два», – заявила дипломат, отвечая на вопрос, существует ли вероятность проведения еще одного референдума в течение этого десятилетия.

Граждане Норвегии дважды голосовали по вопросу присоединения к ЕС – в 1972-м (тогда союз назывался Европейским экономическим сообществом) и 1994 году. В обоих случаях против вступления высказались более половины проголосовавших.

Осло, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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