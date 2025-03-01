Отношения Трампа с Зеленским могут «восстановлению не подлежать»

Отношения между президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским могут «не подлежать восстановлению». Такое мнение выразил в беседе с телеканалом CNN неназванный чиновник США.
Он назвал перепалку в Белом доме катастрофой. «Неясно, как будут развиваться двусторонние отношения, пока Зеленский находится у власти, если только он не отыщет способ исправить ситуацию c [Трампом]", – полагает источник CNN (цитата по ТАСС).
Напомним, встреча Трампа и Зеленского прошла накануне. Конструктивного разговора не получилось, сделка по ресурсам Украины заключена не была, совместная пресс-конференция – отменена. Зеленский покинул Белый дом досрочно, и, как писала американская пресса, почти бегом. По версии журналистов, Трамп его выгнал.
Вашингтон, Елена Васильева
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