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Суббота, 1 марта 2025, 07:23 мск

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Отношения Трампа с Зеленским могут «восстановлению не подлежать»

Скрин трансляции встречи в Белом доме

Отношения между президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским могут «не подлежать восстановлению». Такое мнение выразил в беседе с телеканалом CNN неназванный чиновник США.

Он назвал перепалку в Белом доме катастрофой. «Неясно, как будут развиваться двусторонние отношения, пока Зеленский находится у власти, если только он не отыщет способ исправить ситуацию c [Трампом]", – полагает источник CNN (цитата по ТАСС).

Напомним, встреча Трампа и Зеленского прошла накануне. Конструктивного разговора не получилось, сделка по ресурсам Украины заключена не была, совместная пресс-конференция – отменена. Зеленский покинул Белый дом досрочно, и, как писала американская пресса, почти бегом. По версии журналистов, Трамп его выгнал.

Вашингтон, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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