Команда Трампа посоветовала президенту прекратить общение с Зеленским

Команда президента США Дональда Трампа единогласно посоветовала ему прекратить переговоры с Владимиром Зеленским после устроенной в пятницу перепалки. Об этом заявил помощник американского лидера по национальной безопасности Майк Уолтц.

«У нас было совещание после этой перепалки, после того как прессу попросили удалиться, и мы фактически единогласно посоветовали президенту, что после такого оскорбления в Овальном кабинете мы просто не видим, как можно двигаться вперед, и любое дальнейшее взаимодействие будет шагом назад» – сказал он в эфире телеканала Fox News.

Уолтц добавил, что продуктивные переговоры и заключение сделки по полезным ископаемым могло бы стать «позитивным моментом для Украины». «Однако вместо этого стало ясно, и думаю, именно это так огорчило и, честно говоря, разозлило президента, что Зеленский не дал четко понять, что хочет остановить бои», – цитирует советника ТАСС.

Помощник Трампа по национальной безопасности также рассказал, что после перепалки украинский посол в Вашингтоне и советники Зеленского «фактически со слезами на глазах» просили продолжить переговоры, однако Зеленский продолжать спорить, так как уже привык к безусловной поддержке Вашингтона. «Я думаю, что он [Зеленский] уже привык слышать о поддержке столько, сколько потребуется, незаполненном [банковском] чеке, – отметил Уолтц. – Это то, что он слышал годами…»

Зеленский, подчеркнул Уолтц, «оказал своей стране медвежью услугу», а его поведение было «абсолютно неприемлемым».

Напомним, что накануне Зеленский прибыл в Белый дом для переговоров с Дональдом Трампом и, как планировалось, для подписания сделки по редкоземельным металлам. Но хорошего разговора не получилось: у Зеленского не нашлось конструктивного видения исхода конфликта на Украине, что вызвало резкую критику по стороны Трампа и вице-президента Вэнса. В адрес последнего Зеленский шепотом, но отчетливо, позволил себе нецензурную брань. Мероприятие пришлось досрочно свернуть, а Зеленский под камеры почти бегом покинул Белый дом.

Вашингтон, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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