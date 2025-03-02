Макрон анонсировал сотни миллиардов евро помощи Украине

Европейский союз на саммите, который пройдет 6 марта, намерен одобрить предоставление Украине финансирование на сотни млрд евро. Об этом в интервью газете La Tribune заявил президент Франции Эмманюэль Макрон. Где будут взяты деньги на финансирование Украины, не поясняется. Однако это укладывается в логику статей европейских и американских СМИ, вышедших накануне, что Европа взяла курс на затягивание конфликта на Украине еще на год, чтоб ослабить Россию.

Описывая саммит ЕС 6 марта, Макрон заявил: «Цель этой встречи – усилить поддержку Украины и дать Европейской комиссии мандат на скорейшее начало масштабного совместного финансирования, поскольку на кону стоит наша безопасность. Саммит 6 марта очень важен. Это масштабное финансирование, вероятно, будет исчисляться сотнями млрд евро».

Как пишет французская газета, президент Франции убежден, что финансирование Украины и построение архитектуры европейской безопасности займет годы. «Именно поэтому в краткосрочной перспективе мы должны сделать все, чтобы сохранить поддержку США», – сказал Макрон.

Комментируя перепалку между президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, Макрон заявил, что, «несмотря на раздражение, всем необходимо вернуться к спокойствию». Как Макрон собирается вернуть в переговоры Трампа, не сообщается.

При этом накануне советник президента США Уолтц высказался однозначно – после скандала в Белом доме команда Трампа выдала однозначную рекомендацию прекратить главе Америки общение с Владимиром Зеленским, высказавшем полное неуважение к США и ее лидеру.

Париж, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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