Американские звезды и журналисты ездили на Украину не потому, что что хотели выразить сочувствие людям, а за деньги, за миллионы долларов и евро, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

В эфире телеканала TV2 венгерский политик отметил, что крупным знаменитостям, звездам давали деньги, чтобы они посещали Украину.

«Они не от души и из сочувствия к украинцам делали это… а получали за это миллионы евро или долларов», – заявил Орбан (цитата по РИА Новости).

По его словам, аналогичным образом журналисты и неправительственные организации, продвигая определенные нарративы, выражали не свое мнение, а то, за которое им платили.

Премьер назвал неприемлемым такое влияние на жизнь другой страны.

«Не знаю, крупнейший ли это западный коррупционный скандал в истории, но я такого еще не встречал», – заявил Орбан, уточнив, что он в политике уже 40 лет.

По разного рода надуманным причинам миллиарды перечисляют из бюджета США в фонды и различные формы поддержки, а затем их распределяют по всему миру и отдают тем, кто «представляет требуемые американцами духовность, программу и конкретные интересы», подчеркнул Орбан.

Он назвал историю с распространением американских интересов через Агентство США по международному развитию (USAID) небывалым коррупционным скандалом.

По данным СМИ США, Анджелина Джоли получила 20 миллионов долларов за визит на Украину под камеры международных телеканалов.

Орландо Блум за визит в Киев заплатили 8 миллионов, Шону Пенну, который снимал сериал о «страданиях героического украинского народа», заплатили 5 миллионов, Бену Стиллеру – 4 миллиона долларов. Меньше всех получил Жан-Клод Ван Дамм – 1,5 млн долларов, но зато он нашел в Киеве себе новую подругу, с которой сейчас живет.

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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