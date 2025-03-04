США приостановили военные поставки на Украину

США приостанавливают всю военную помощь Украине, пока американский президент Дональд Трамп не решит, что Киев демонстрирует приверженность мирным переговорам. Об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома.

«Соединенные Штаты приостанавливают всю военную помощь США Украине, пока президент Трамп не определит, что украинцы демонстрируют приверженность добросовестным мирным переговорам», – сообщил ведущий в эфире телеканала со ссылкой на высокопоставленного представителя американской администрации, передает РИА Новости.

Как уточняет телеканал, речь идет не о постоянном прекращении помощи, а только о временной приостановке.

Как уточняет Блумберг, речь идет о военном оборудовании, не находящемся на Украине, а перемещаемом на кораблях, самолетах, а также находящемся в транзитных зонах Польши.

Вашингтон, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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