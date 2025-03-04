Франция снова предлагает гарантировать безопасность Киева замороженными активами России

Франция предложила европейским партнерам конфисковать замороженные суверенные активы РФ в случае нарушения Россией режима прекращения огня на Украине, если и когда он будет установлен.

По данным газеты Financial Times, в Париже хотят использовать угрозу конфискации активов РФ как гарантию безопасности для властей в Киеве. Издание добавило, что это предложение было «тепло принято» союзниками Франции в Европе, однако стороны еще далеки от его согласования. Отмечается, что европейские государства хотят использовать заблокированные активы как «рычаг давления» на Москву.

Как напоминает ТАСС, 24 февраля французский президент Эмманюэль Макрон на встрече с американским коллегой Дональдом Трампом в Вашингтоне заявил, что конфискация российских замороженных активов противоречила бы международному праву, которое необходимо уважать. 3 марта премьер-министр Великобритании Кир Стармер, выступая в Палате общин национального парламента, подчеркнул, что вопрос использования заблокированных активов РФ очень сложный, но Лондон продолжит работать над созданием юридической базы.

Евросоюз, Канада, США и Япония заморозили активы России в размере около $300 млрд после начала специальной военной операции. Из них порядка $5-6 млрд находятся в Соединенных Штатах, а большая часть – в Европе, в том числе на международной площадке Euroclear в Бельгии, где хранятся $210 млрд. Как предупреждала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Москва незамедлительно предпримет шаги в ответ на возможную конфискацию своих активов на Западе.

Париж, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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