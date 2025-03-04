Белый дом разрешил военным США бомбить террористов без своего разрешения

Белый дом разрешил американским военным наносить авиаудары по целям, официально признанным террористическими, сообщил портал Military Times со ссылкой на неназванного чиновника Пентагона.

Это необходимо, разъяснил анонимный представитель минобороны Штатов, для расширения полномочий и автономности вооруженных сил и для повышения эффективности борьбы с терроризмом. Ранее, по словам источника, администрация экс-президента США Джо Байдена «чрезмерно» ограничивала свободу военных, что замедляло реагирование на террористические угрозы.

Отмечается также, что данный приказ последовал после отправки американских военных на мексиканскую границу и признание ряда наркокартелей иностранными террористическими организациями.

В качестве подтверждения данной информации издание Military Times сослалось и на пресс-службу Минобороны, в частности, на подтверждающий комментарий главы Пентагона Пита Хегсета, отмечает «Российская газета».

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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