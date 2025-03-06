Эксперты спрогнозировали Третью мировую войну к 2035 году

Сотни экспертов по международным отношениям считают, что Третья мировая война неизбежна и, скорее всего, начнется в течение ближайших 10 лет.

Как сообщает Daily Mail, новый опрос был проведен Атлантическим советом – аналитическим центром по глобальным вопросам в Вашингтоне, занимающимся вопросами международной безопасности и мирового экономического процветания.

Группа проанализировала текущие события, предсказав, как определенные законы, правила и военные конфликты могут изменить мир к 2035 году.

Опрос, в котором приняли участие 357 политических стратегов и специалистов по прогнозированию, дал оценку будущему человечества. Четыре из десяти респондентов заявили, что в 2035 году разразится крупная война с участием таких держав, как США, Китай или Россия.

Большинство тех, кто верит в приближение Третьей мировой войны, заявили, что она, скорее всего, будет связана с применением ядерного оружия и сражениями в космосе.

По мнению трех из десяти экспертов, второй по значимости угрозой миру в 2035 году станет изменение климата.

1,7% респондентов заявили, что новая пандемия станет самым серьезным кризисом, который повлияет на население мира, а 5,1% опрошенных предположили, что растущий финансовый долг парализует мир к 2035 году.

Политические стратеги также предсказывали, что конфликт на Украине для последней хорошо не закончится, экономическое и дипломатическое господство Америки пойдет на спад, а мировые демократии продолжат скатываться в «демократическую депрессию».

«Более мрачные прогнозы соответствуют общемировой мрачной перспективе: 62 процента респондентов ожидают, что через десятилетие мир будет жить хуже, чем сегодня, и только 38 процентов прогнозируют, что он будет жить лучше», – заявила группа исследователей из Атлантического совета.

Хотя исследование показало, что глобальная ядерная война является серьезной проблемой для многих, большинство экспертов по-прежнему считают, что чрезвычайная ситуация с климатом остается наиболее острой проблемой в мире.

Трое из десяти респондентов (29,9%) назвали изменение климата самой большой угрозой мировому благосостоянию в период с 2025 по 2035 год. Это чуть больше, чем война между крупнейшими мировыми державами (27,6%).

В настоящее время подавляющее большинство исследований сходятся во мнении, что движущей силой глобального потепления являются люди.

Сторонники защиты климата считают, что причиной недавних катастроф стали меняющиеся погодные условия, в том числе усиление ураганов в Атлантике и разрушительные лесные пожары в Калифорнии.

Хотя группа специалистов не сделала никаких конкретных прогнозов относительно того, как изменение климата опустошит планету, большинство (51%) полагает, что к 2035 году будет активизировано глобальное сотрудничество, чтобы остановить кризис.

По мере того, как мир движется в будущее, растет страх, что роботы отнимут все больше рабочих мест у обычных людей.

Интересно, что развитие передового искусственного интеллекта широко расценивалось положительно, и большинство экспертов не опасались роста сокращения рабочих мест из-за автоматизации.

«Не все прогнозы были пессимистичными. Например, 58 процентов участников нашего опроса Global Foresight 2025 считают, что искусственный интеллект в целом окажет положительное влияние на мировые дела в течение следующих десяти лет», – заявил Atlantic Council.

Хотя ИИ, возможно, и не заменит всех сотрудников большинства офисов в США, эксперты по-прежнему обеспокоены упадком Америки как центра экономической мощи и технологических инноваций.

По сравнению с исследованием Global Foresight, проведенным Atlantic Council в 2024 году, меньше респондентов верили в то, что США по-прежнему будут доминирующей экономической державой в мире к 2035 году – показатель упал с 52 до 49 процентов.

357 экспертов по международным делам также предупредили о появлении в ближайшие 10 лет новых глобальных альянсов, которые могут представлять угрозу для США и НАТО.

Почти половина опрошенных (47,4%) полагают, что Китай возглавит новый альянс, который официально свяжет их с Россией, Ираном и Северной Кореей.

Китай, Россия и Иран уже являются членами межправительственной организации БРИКС, состоящей из 10 стран.

Стратеги опасаются, что этот альянс БРИКС вскоре может составить конкуренцию «Большой семерке» (G7), в которую входят Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Великобритания и США.

Что касается основных игроков в этой новой коалиции, опрос показывает, что почти 65 процентов в некоторой степени или полностью согласны с тем, что Китай попытается вторгнуться в Тайвань. Это на 15 процентов больше, чем показатели опроса прошлого года.

Между тем, 45 процентов экспертов считают, что Россия вступит в открытую войну с НАТО в течение ближайшего десятилетия.

«Среди респондентов, ожидающих новой мировой войны в течение следующего десятилетия, 69 процентов ожидают прямого столкновения между Россией и НАТО», – сообщил аналитический центр.

Согласно опросу, в 2025 году доступ к ядерному оружию будут иметь девять стран.

В этот список входят США, Россия, Франция, Китай, Великобритания, Пакистан, Индия, Израиль и Северная Корея.

На Ближнем Востоке новый опрос рисует сложную картину вокруг Израиля и текущих конфликтов в регионе.

Большинство экспертов (62,5%) прогнозируют, что ситуация с палестинцами останется прежней в течение следующих 10 лет: Израиль по-прежнему будет оккупировать палестинские территории.

Однако более половины опрошенных (56%) считают, что Израиль нормализует дипломатические отношения с Саудовской Аравией к 2035 году.

Только 17 процентов верят, что в следующем десятилетии мир увидит суверенное, независимое палестинское государство, и менее 10 процентов полагают, что к тому времени Израиль достигнет дружеских отношений с Ираном.

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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